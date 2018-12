Pahor bo v predsedniški palači postavil jaslice #video

V Sloveniji sta Cerkev in država ločeni z ustavo. Preprosto pravilo, ki pa v praksi povzroča precej zmede. Je izražanje verskih čustev v državnih institucijah že kršitev ustave? Omemba Boga v parlamentu je tako junija pošteno razburkala strasti med poslanci. Predsednik NSi Matej Tonin, ki je takrat začasno zasedel mesto predsednika državnega zbora, je namreč v svojem govoru uporabil tudi besede "Bog živi Slovenijo". Nekateri poslanci so bili ob tem precej kritični.

Pahor bo v predsedniški palači postavil jaslice

In kam uvrstiti dogodek, ko v cerkev vkoraka predsednik? Predsednik Borut Pahor pa je danes obiskal Brezje. Najprej si je ogledal jaslice v romarski cerkvi. Nato pa še zbirko jaslic v prenovljenem muzeju. Prve naj bi se na naših tleh pojavile že v 13. stoletju, a jim do danes še ni uspelo priti v predsedniško palačo. Prav to pa se je danes spremenilo. Menihi so predsedniku po ogledu zbirke podarili jaslice in predsednik je povedal, da jih ne namerava pospraviti v omaro, ampak jih bo v veliki kristalni dvorani predsedniške palače dal pod božično drevo.

Šarec tviterašem voščil lep in miren božični večer

Na vladi jaslic ni. Je pa premier Marjan Šarec pred dnevi z veseljem sprejel plamen luči iz Betlehema in v nasprotju z institucijo, ki jo vodi, državljanom na Twitterju tudi sam zaželel lep in miren božič.

Dragi tviteraši, želimo vam vesele praznike in srečno novo leto 2019. #ifeelsLOVEnia pic.twitter.com/QYXkfZBo2g — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 24, 2018

Lep in miren božični večer želim, kjerkoli ga boste preživeli, doma ali na delovnih mestih. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) December 24, 2018