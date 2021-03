Paciente o zdravnikovi okužbi obvestili šele čez nekaj dni #video

Pacienti mariborskega nevrokirurga Matjaža Voršiča, ki so bili v stiku z obolelim zdravnikom, trdijo, da so za njegovo okužbo izvedeli šele tri dni po tem, ko je bil pozitiven na testiranju na koronavirus. Ob tem je bilo tudi več zgodb, kako nemogoče je bilo v mariborskem UKC pri Voršiču priti na vrsto za operacijo. "Čakala sem dve leti in nisem prišla na vrsto. Ker sem zavrnila, da me operira na Golniku, sem čakala do neznosnosti," se glasi eno od pričevanj.

Dobra dva tedna po tem, ko je bil mariborski nevrokirurg Matjaž Voršič pozitiven na PCR-testu, je danes znova prišel v službo na UKC Maribor. Voršič, ki je v Slovenijo prinesel južnoafriški sef koronavirusa, je takoj po vrnitvi iz Afrike v svoji ambulanti že sprejel prve paciente, med drugim tudi tiste, ki jih je konec lanskega leta operiral v zasebnem zavodu na Golniku, poroča Planet.

V enem od elektronskih sporočil, ki so jih dobili na televiziji, je zapisano, da se je oseba z možem oglasila v Voršičevi ambulanti 23. februarja, nato pa so ju šele tri dni pozneje obvestili, da je bil zdravnik pozitiven na testu. Poklicali so jih iz covid enote UKC Maribor in jim po telefonu dejali, da se jima ni treba bati, saj da Voršič ni več kužen. Mož je bil nato na testu pozitiven na novi koronavirus, trenutno pa imata oba glavobol, vročino, drisko in sta izgubila zaznavo vonja.

Brez jasnega odgovora v UKC Maribor

Zakaj teh pacientov niso nemudoma obvestili o tveganem stiku, ampak so to storili več dni pozneje, na UKC Maribor ne pojasnjujejo natančno, poroča Planet.

"Obvestili smo vse paciente, ki so bili navedeni, da imajo pregled v UKC Maribor," je na kratko odgovoril predstojnik mariborske nevrokirurgije Janez Ravnik.

To, da je Voršič kljub epidemiji operiral tudi v zasebnih zavodih, pa se mu ne zdi sporno.

"Jaz nisem preverjal, kje Voršič dela v obdobju epidemije. Če je operiral bolnike in jim s tem pomagal, se mi zdi to v redu," je še dejal Ravnik.

Na Golniku bolj učinkovit kot v UKC Maribor

Medtem ko je polovica nevrokirurškega oddelka pomagala na covid enotah, je Voršič mirno operiral v zasebnih ustanovah. Zdravnik ima sicer dovoljenje mariborske bolnišnice, da operira še v petih zasebnih zavodih. Po informacijah Planet TV naj bi na Golniku opravil tudi do trikrat več operacij na dan kot v mariborskem UKC. V osmih delovnih urah je tako na Golniku opravil šest operacij, v podobnem času na UKC Maribor pa eno ali dve. Tudi zato nastajajo dolge čakalne vrste. Na te so nas opozorili tudi njegovi pacienti.

Pisma pacientov



"Čakala sem dve leti in nisem prišla na vrsto. Ker sem zavrnila, da me operira na Golniku, sem čakala do neznosnosti."



"Večkrat sem prosila za prednostno operacijo. Dr. Voršič mi je nato povedal, da sem lahko prej na vrsti le samoplačniško."

Brez upoštevanja vrst naj bi paciente naročal z zasebnih klinik

To sta samo dve od številnih izpovedi. Paciente, ki jih zdravnik operira v zasebni ustanovi, lahko sicer naroči na pregled tudi v javno bolnišnico, vendar le z ustrezno napotnico, je pojasnila predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović.

"Da bi pa kdo zato, ker dela v zasebni ustanovi, dejal prednost tem bolnikom v svoji matični ustanovi, to pa seveda ne gre," je dejala Beovićeva.

In natanko to naj bi počel Matjaž Voršič, saj naj bi v UKC Maribor brez upoštevanja vrstnega reda naročal paciente z zasebnih klinik. To bi lahko tudi pojasnilo, zakaj nekaterih pacientov toliko časa niso obvestili o tveganem stiku. Kakšne, če sploh kakšne sankcije ga čakajo, nam ni uspelo izvedeti, sicer pa v mariborskem UKC izvajajo nadzor, ta še ni končan.