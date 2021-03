Interni dokument razkriva, kdaj je mariborski kirurg zaznal znake okužbe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnoafriško mutacijo je v Slovenijo, vsaj po uradnih podatkih, prvi prinesel priznani mariborski zdravnik, ki je bil na potovanju v Namibiji. Ker je tam operiral brez soglasja delodajalca, so ga v mariborskem univerzitetnem kliničnem centru razrešili z mesta namestnika predstojnika oddelka za nevrokirurgijo. Kot je razvidno iz internega dokumenta UKC Maribor, je kirurg zaznal znake okužbe že vsaj teden dni pred opravljenim testom.

V prvem odstavku internega dokumenta iz UKC Maribor, ki je bil poslan 24. februarja, je jasno zapisano, da je mariborski nevrokirurg Matjaž Voršič opravil PCR-test 23. februarja, in sicer zaradi poslabšanja oziroma stopnjevanja kliničnih znakov okužbe, ki jih je zaznaval že sedem ali deset dni pred tem, čeprav so na NIJZ pojasnjevali, da je zdravnik na delo prišel brez znakov in da je poslabšanje zaznal šele, ko je bil na delovnem mestu.

Tako očitno ni res, da je simptome koronavirusne bolezni opazil šele po vrnitvi na delo.

Kdaj je kirurg razvil imunost?

Ker je bil Voršič pred odhodom v Namibijo cepljen z dvema odmerkoma cepiva, mu po povratku v domovino ni bilo potrebno iti v karanteno. Prvega odmerka sicer Voršič po informacijah Planeta ni dobil pred 5. januarjem. Poglejmo časovnico: če bi se cepil ta dan, bi tri tedne pozneje dobil drugi odmerek in šele 14 dni pozneje, torej 9. februarja, bi razvil polno imunost, kar seveda pomeni, da bi bil v najboljšem primeru imun šele en dan po odhodu v Namibijo.

Voršič ob klicu ni želel podati dodatnih pojasnil v zvezi s primerom.

Zdravnik je v Namibiji tudi operiral, in to kljub temu, da je UKC že lani marca ob prvem valu epidemije prepovedal delo v drugih ustanovah.

Še pred epidemijo si je sicer mariborski nevrokirurg zagotovil soglasje, da lahko delo opravlja še v petih zasebnih zavodih, med drugim tudi v lastnem podjetju. Če je mogoče verjeti izpovedim njegovih bolnikov, je prav v dneh po vrnitvi iz Afrike na prvo kontrolo naročal bolnike, ki jih je konec decembra operiral v zasebni ordinaciji na Golniku, torej v obdobju, ko je veljala prepoved dela pri zunanjih izvajalcih.