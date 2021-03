Razrešili mariborskega nevrokirurga, ki je operiral v Namibiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so z mesta namestnika predstojnika oddelka za nevrokirurgijo razrešili nevrokirurga Matjaža Voršiča, ker je v Namibiji operiral brez vednosti delodajalca, so poročali mediji. Gre za zdravnika, ki se je iz Namibije vrnil okužen z južnoafriško različico novega koronavirusa.

Direktor UKC Maribor Vojko Flis je v pogovoru za Radio Maribor pojasnil, da je Matjaž Voršič kršil interna navodila, ki so v veljavi od lani in zaposlenim ne dovoljujejo dela v drugih ustanovah, navaja STA.

Zaradi odmevnosti primera so uvedli upravno-epidemiološki nadzor, ki bo razčistil, če je omenjeni zdravnik morda naredil kakšno napako pri presoji ali odločanju. "To bomo natančno preučili, zagotovo pa ne bi mogla reči, da je kršil pravila morebitne karantene," je v ponedeljek povedala vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb Lea Knez. Postopek naj bi bil končan v kratkem, je poročala Televizija Slovenija.

Po poročanju POP TV je kirurg pojasnil, da je v Namibiji zgolj asistiral pri operaciji in da je to storil pro bono.

Operiral tudi pri zasebniku v Sloveniji

Kot je poročal časnik Večer, je omenjeni zdravnik poleg operacij v Namibiji opravljal posege tudi v slovenski zasebni Kirurgiji Bitenc. Bolnika, ki ga je tam operiral decembra, je nato naročil na pregled v UKC Maribor 23. februarja. To je dan, ko je ta zdravnik po vrnitvi iz Afrike delal v ambulanti mariborskega kliničnega centra, ni pa še vedel, da je okužen.

Omenjeni zdravnik je v izjavi, ki jo je povzelo več medijev, v začetku tedna pojasnil, da se je za odhod v Namibijo odločil na podlagi ugodne epidemiološke situacije v tej državi in delno tudi zaradi izvedbe operacij v eni od tamkajšnjih bolnišnic. Poudaril je, da večkratna testiranja na novi koronavirus pred njegovo vrnitvijo v službo niso pokazala okužbe. Po nenadnem pojavu simptomov je takoj stopil v kontakt z ustreznimi epidemiološkimi službami, se izoliral in opravil testiranje, je pojasnil. Ker je bil test pozitiven, se je samoizoliral in identificiral vse možne kontakte, je po navedbah STA še zapisal Voršič.