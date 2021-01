Otroci s posebnimi potrebami se vračajo v šole

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otroci s posebnimi potrebami se po skoraj treh mesecih učenja na daljavo danes vračajo v šole in zavode. Potem ko so se šole v ponedeljek pripravljale na vrnitev otrok, zaposleni pa so se preventivno testirali na covid-19, se bo po predvidevanjih v šole in zavode za otroke s posebnimi potrebami vrnila večina učencev in gojencev.

Programi za otroke s posebnimi potrebami se morajo začeti izvajati v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je kot skrajni rok za to določilo ponedeljek, 4. januarja. A se bo pouk začel danes, saj so se dan pred odprtjem zaposleni v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami testirali s hitrimi testi na covid-19, navaja STA.

Pozitivnih kar nekaj zaposlenih

Testiranje so zaposleni v vzgoji in izobraževanju opravili v zdravstvenih domovih po državi, ker se je v ponedeljek začelo tudi široko prostovoljno splošno testiranje na novi koronavirus s hitrimi testi. Odziv zaposlenih je bil po informacijah iz posameznih šol dober. Kot je v ponedeljek povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec, se je testiralo 86 odstotkov zaposlenih. Točnih podatkov o tem, koliko je bilo pozitivnih, še nima, jih pa je bilo pozitivnih kar nekaj odstotkov, je povedala po poročanju STA.

Čeprav se bo v šole in zavode vrnila večina otrok s posebnimi potrebami, pa vseh šol danes še ne bodo odprli. V murskosoboški Osnovni šoli IV je bilo namreč preveč zaposlenih pozitivnih na hitrem testu za covid-19. Kot so zapisali na spletni strani šole, morajo zaradi več mejnih primerov počakati na rezultate PCR testov, kar traja približno 24 ur. Zato šole danes še ne morejo odpreti, upajo pa, da bo to mogoče v sredo.

Sicer pa so šole in zavodi na vrnitev otrok pripravljene, pri izvedbi programa pa bodo morali upoštevati vse ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Doma pa bodo še vedno ostali otroci, ki bi jih okužba s koronavirusom lahko še posebej ogrozila.

Kdaj se bodo v šole vrnili vsi otroci?

Kdaj se bodo v šole vrnili ostali šolarji, še vedno ni znano. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je kot možni datum navedla 11. januar, a bo vračanje drugih učencev potekalo glede na epidemiološko sliko, pri čemer bo pomembna informacija o poteku in posledicah vračanja učencev s posebnimi potrebami. Več o tem naj bi bilo znano v sredo ali četrtek, navaja STA.