Otroci bolnikom polepšali zadnje dni življenja #video

V ljubljanski hiši Ljubhospica je danes posijalo sonce. Prinesli so ga otroci ljubljanskih vrtcev, ki so bolnikom in zaposlenim s pesmijo popestrili deževen dan. Otroci so ob pomoči klovnes iz Društva Rdeči noski po hiši razstavili svoje živobarvne ptičje hišice. In čeprav jim dežja ni uspelo pregnati, so marsikateremu bolniku, ki tam preživlja zadnje dni svojega življenja, polepšali dan.