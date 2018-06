Državna nagrada za prostovoljstvo društvu hospic

Pahor, ki je povabilo Jakob Robanove sprejel, je opozoril, da je v Sloveniji veliko plemenitosti in dobrote. "Veliko je ljudi, ki pomagajo," je dejal. Po njegovih besedah delujejo na različnih področjih, od socialne dejavnosti do dodatnega učenja. "Paleta dejavnosti je, v katerih s svojo močjo pomagajo tistim, ki te moči nimajo," je povedal.

Hospicu najvišje državno priznanje

Prostovoljstvo po njegovih besedah ne pomeni le pomoči tistim, ki jo potrebujejo, ampak oplemeniti tudi prostovoljce. "Za svoje delo namreč čutijo zadoščenje," je dodal.

"Z izbiro Slovenskega društva hospic za prejemnika državne nagrade za prostovoljstvo ste pokazali, da se zavedate, kako pomembno delo opravljamo predvsem pri oblikovanju bolj človeške in prijazne družbe," je dejala Jakob-Robanova.

Slovensko društvo hospic je po njenih besedah v zadnjem času priča tudi veliki stiski učiteljev, ko se srečujejo s smrtjo. "Smrt je v slovenskem prostoru žal še vedno velik tabu," je dejala. Glede na to bi želela, da bi strokovni nacionalni programi znali bolj izkoristiti izkušnje in znanje društva, da bi bilo lahko strokovnim delavcem v večjo pomoč.

Foto: Klemen Korenjak

Slovensko društvo hospic, ki je prejelo najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, že več kot 20 let razvija model hospic oskrbe umirajočih in njihovih svojcev. Je pionir na področju humane in sočutne oskrbe. V programih, ki so za uporabnike brezplačni, letno oskrbijo skoraj dva tisoč umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, podporo ponujajo več kot tisoč žalujočim osebam in izvedejo številne dogodke za detabuizacijo smrti, je zapisano v utemeljitvi.

Med prejemniki priznanj tudi Planinska zveza Slovenije

Priznanja za prostovoljstvo so prejeli ljubiteljski gledališki igralec Živko Beškovnik, poveljnik v prostovoljnem gasilskem društvu Naklo Igor Jarc, predsednik Društva za zdravo življenje Nova pot Radenci Milan Osterc, promotor splavarske učne poti na Dravi Stanislav Zorec, Sašo Štiglic iz društva Projekt Človek in Planinska zveza Slovenije.

Beškovnik je bil nagrajen za izjemno prostovoljsko delo na področju kulture in umetnosti. Prizadeva si za prepoznavnost ljubiteljske kulture in svoje znanje prenaša na mlade.

Jarc je priznanje dobil za izjemne dosežke na področju civilne zaščite in reševanja ter socialne dejavnosti. Kot prostovoljec je pomagal in koordiniral delo v begunskem centru Dobova in ob poplavah v tovarni v Slovenj Gradcu.

Osterc je dobil priznanje za izjemno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti in zdravja. Leta 2002 je ustanovil prvo društvo za zdravljenje odvisnosti v Pomurju.

Planinska zveza Slovenije je bila nagrajena za izjemne dosežke pri opravljanju in promociji prostovoljskega dela. Letos praznuje 125 let delovanja in s tem organiziranega prostovoljstva na področju gorništva in planinstva vseh starostnih in socialnih skupin.

Štiglic je bil nagrajen za izjemne dosežke in dolgoletno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti. Ljudem s težavami z zasvojenostjo je mentor in prijatelj.

Zorec je priznanje dobil za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela. Kot vodič na splavarski učni poti na Dravi izobražuje predvsem osnovnošolce in srednješolce.