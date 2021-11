Ortoped Bešič Loredan bolnišnici posredoval pisni zagovor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po mnenju Bešiča Loredana bi se lahko razpletlo na dva načina - ali bo postopek njegove izredne odpovedi ustavljen, ali pa ga bodo izpeljali do konca. "V tem primeru se bova z odvetnikom ponovno posvetovala in skoraj zagotovo vložila tožbo na pristojno sodišče."

Po mnenju Bešiča Loredana bi se lahko razpletlo na dva načina - ali bo postopek njegove izredne odpovedi ustavljen, ali pa ga bodo izpeljali do konca. "V tem primeru se bova z odvetnikom ponovno posvetovala in skoraj zagotovo vložila tožbo na pristojno sodišče." Foto: STA

Ortoped Danijel Bešič Loredan ni prišel na zagovor pred izredno odpovedjo delovnega razmerja, pač pa je šempetrski bolnišnici poslal pisni zagovor po navadni in elektronski pošti, je povedal za STA. Razlog za odpoved naj bi bilo njegovo nasprotovanje premeščanju ortopedskih bolnikov zaradi širjenja kapacitet za covidne potrebe.

"Po navodilu svojega odvetnika, ki sem ga pooblastil za ta postopek, sva zagovor napisala. Bolnišnica ga je včeraj dobila, nimam pa informacij, kaj se trenutno dogaja, sedaj je stvar na strani bolnišnice," je za STA pojasnil Bešič Loredan.

O ortopedovi usodi bo morda odločal novi direktor

Ker je bil na četrtkovi seji vlade potrjen tudi novi direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič, bo mogoče on odločal o usodi Bešiča Loredana. Do primopredaje med sedanjim v. d. direktorjem Ernestom Gortanom in Dimitrijem Klančičem naj bi po neuradnih informacijah prišlo sredi prihodnjega tedna.

Nesoglasja zaradi krčenja delovanja ortopedije

Po mnenju Bešiča Loredana bi se lahko razpletlo na dva načina - ali bo postopek njegove izredne odpovedi ustavljen, ali pa ga bodo izpeljali do konca. "V tem primeru se bova z odvetnikom ponovno posvetovala in skoraj zagotovo vložila tožbo na pristojno sodišče."

Zaradi številnih covidnih bolnikov so v šempetrski bolnišnici ponovno krčili tudi delovanje ortopedije, kar je pripeljalo do nesoglasij z vodjem oddelka Bešičem Loredanom. Gortan je zato proti njemu sprožil določene pravne postopke.

Bešič Loredan trenutno zaradi prepovedi ne opravlja dela v šempetrski bolnišnici, njegovo delo predstojnika ortopedije opravlja predstojnik kirurške službe, bolnike pa sta prevzela v šempetrski bolnišnici zaposlena ortopeda.