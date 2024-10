Šempetrska bolnišnica objavila razpis za novega strokovnega direktorja

Mandat strokovnega direktorja bolnišnice traja štiri leta. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora imeti kandidat izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje ali enakovredno izobrazbo, ki je v slovenskem ogrodju kvalifikacij uvrščena najmanj na osmo raven. Poleg tega mora imeti pet let delovnih izkušenj in znanje enega svetovnega jezika.

Kdor se namerava prijaviti, mora prijavo v 15 dneh poslati po pošti v zaprti kuverti na naslov bolnišnice. Med drugim mora priložiti potrdilo o nekaznovanosti in program strokovnega dela in razvoja zavoda. Kot so še zapisali v bolnišnici, bodo prijavljeni kandidati o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.