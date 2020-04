Opozorilo na Primorskem: zaradi suše velika požarna nevarnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnje dnevne temperature se bodo povzpele do 25 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa povečevala koprenasta oblačnost

Jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Pihal bo jugozahodnik, le na Štajerskem in v Prekmurju bo popoldne zapihal severni veter. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Zaradi suše je predvsem na Primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V nedeljo in ponedeljek lahko nastane tudi kakšna nevihta

V noči na nedeljo se bo pooblačilo, tu in tam bo rahlo deževalo.

V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj krajevnih ploh, lahko tudi kakšna nevihta.

Spremljate vreme na Siol.net.