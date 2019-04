Okoljski minister govori o predčasnem zaprtju Teš 6 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova-stara fronta se odpira v Šaleški dolini. Prebivalci so namreč skočili na noge ob novici, da bodo premog za pregrešno drago termoelektrarno odslej uvažali iz Indonezije. Čeprav jim je bila ob gradnji bloka 6 dana obljuba, da bodo v njem kurili le velenjski lignit.

Vprašanje uvoza je očitno že rešeno in dorečeno, saj kot kaže, ne bo potrebna niti presoja vplivov na okolje. Šoštanjska občina je bila o nameri obveščena le po elektronski pošti. Okoljsko ministrstvo krivdo zavrača in odgovornost prelaga na svojo agencijo za okolje, ki naj bi odločitev sprejela samostojno. Minister Simon Zajc pa zdaj celo govori o predčasnem zaprtju Teš 6.

Pod vodo že več kot petina doline

Da bi bolje razumeli posledice več kot stoletnega rudarjenja, sta nas župan in direktor občinske uprave popeljala do Šoštanjskega jezera. Nastalo je zaradi ugrezanja rudniških rovov. Tu je pred pol stoletja še stala vas Drožmerje.

"Tu so preselili približno dva tisoč ljudi, štiristo hiš oziroma domačij pa je šlo pod vodo," je pojasnil Darko Menih, župan Občine Šoštanj. Pod vodo je že več kot petina doline, tla pa se še pogrezajo.

Termoelektrarna sicer škodljivih izpustov naj ne bi spuščala v zrak. Zato pa para pogosto zakrije sonce in poskrbi za senco nad Šoštanjem. Domačinom je mrak padel na oči tudi, ko so izvedeli, da je termoelektrarna dobila dovoljenje za uvoz premoga.

"Ne gre nam v račun, zakaj bi se morale nekatere skupine ljudi okoriščati s premogom, to sploh nima nobene osnove, ni povezano z našo dolino," se je jezil Valter Kolar iz Civilne iniciative Šoštanj.

Slovenija namerava postati ogljično nevtralna

Premajhna količina slovenskega premoga je dodatni razlog za zaprtje termoelektrarne, je pred dnevi dejal minister Zajc. Njegov državni sekretar danes na naše vprašanje odgovarja politično, da Slovenija do leta 2050 namerava postati ogljično nevtralna družba.

"Pomeni, da proizvodnja elektrike tako s slovenskim ali tujim premogom v prihodnosti ne bo mogoča," je zatrdil Marko Maver, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor.

Šoštanjskega župana zaprtje premogovnika in termoelektrarne ne bi motilo. "Glede na to, da nas oba velikana onesnažujeta, tudi potapljata našo dolino in našo občino, smo tudi mi za zaprtje," je dejal Menih.