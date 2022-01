Ohladilo se bo, sneg marsikje do nižin

Po neobičajno toplih dneh za ta čas bo danes popoldne naše kraje dosegla izrazito hladna fronta. Do večera bodo padavine zajele vso državo, meja sneženja se bo spuščala, zvečer in ponoči bo marsikje snežilo tudi po nižinah. Po napovedih meteorologov je po nižinah pričakovati od pet do deset centimetrov snega, višje pa več.

Dopoldanske temperature bodo od 8 do 16 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severa hladilo.

Meja sneženja bo danes sprva nad nadmorsko višino okoli 1.700 metrov, popoldne pa se bo začela spuščati. Popoldne bo najprej začelo snežiti v alpskih dolinah in ponekod na Koroškem. Drugod pa meteorologi sneženje pričakujejo šele zvečer in v noči na četrtek.

Na Primorskem oranžno opozorilo zaradi burje

Potem ko je bilo že preteklo noč marsikje precej vetrovno, bo tudi ohladitev spremljal okrepljen severni veter, ki bo izrazitejši zlasti pod Karavankami. Na Primorskem bo zapihala zmerna do močna burja, ki bo v sunkih do četrtka zjutraj lahko dosegala hitrosti od 100 do 120 kilometrov na uro. Zaradi pričakovane močnejše burje je Agencija za okolje (Arso) za danes zvečer in ponoči izdala oranžno opozorilo.

Sneženje bo kmalu ponehalo

Vremenske razmere se bodo nato v četrtek zjutraj hitro umirjale. Jutranje temperature bodo od –3 do 1, na Primorskem od 2 do 5 stopinj Celzija. Čez dan bo termometer pokazal od 1 do 5 stopinj, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija.

Sneženje bo ponehalo, prav tako bo precej oslabela tudi burja. Po prehodu fronte bo nad naše kraje prišel hladnejši in bolj suh zrak, temperaturne razmere pa bodo bolj običajne za ta letni čas, kot so bile v preteklih dneh, so še navedli na Arsu.