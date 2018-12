Ogenj ponoči popolnoma uničil mehanično delavnico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Radovljice je ponoči zagorelo večje gospodarsko poslopje. V objektu so bili delovni stroji in živali, ki so bile spuščene na bližnje polje. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, je sporočila policija. Ogenj je mehanično delavnico, ki je bila v objektu, uničil.