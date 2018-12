V požaru v Škofji Loki umrl moški

Policisti in gasilci so v soboto in danes zjutraj obravnavali več požarov. V Škofji Loki je okoli 20. ure zagorelo v stanovanjskem objektu, v manjšem požaru pa je umrl moški. Okoliščine kažejo, da je moški umrl med uporabo doma izdelane električne naprave. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.

V Celju pa so na Prijateljevi ulici ponoči okoli 2. ure zagorela tri osebna vozila. Požar je zajel tudi nadstrešek na bližnjem objektu. Gasilci so preventivno evakuirali štiri stanovalce, požar so pogasili in večstanovanjski objekt preventivno pregledali s termovizijsko kamero. Uničena so vsa tri osebna vozila in nadstrešek, poškodovano je tudi okno na stanovanjski stavbi, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Na Bledu sta v soboto popoldne zagoreli stanovanjski hiši. Gorenjski policisti domnevajo, da se je požar okoli 17. ure vnel na eni in se nato razširil še na zunanjost dela druge hiše. Po podatkih policije ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda. Preiskava še poteka. Okoliščine zaenkrat ne kažejo na tujo krivdo, so sporočili iz PU Kranj.

V Brodeh pa je v soboto okoli 18.30 zagorel transformator. Okoliščine kažejo na napako na materialu, so še zapisali policisti.