Na Štajerskem požara povzročila za 90 tisoč evrov škode

Na Štajerskem sta izbruhnila dva požara, ki sta po nestrokovni oceni povzročila za skupaj 90 tisoč evrov škode. V petek popoldne je zagorelo v skladiščnem prostoru v naselju Bezena, danes zjutraj pa v mariborskem podjetju, ki se ukvarja s servisom in prodajo motornih koles, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Na Bezeni je malo pred 16. uro zagorelo v skladiščnem prostoru, požar pa se je nato razširil na leseno ostrešje in deloma še na ostrešje stanovanjske hiše. V bivalni del hiše se požar ni razširil, saj so ga gasilci pravočasno pogasili. Policisti so opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je zagorelo zaradi kratkega stika na električni napeljavi. Po nestrokovni oceni škoda znaša 50 tisoč evrov. Na podlagi zbranih obvestil bodo policisti poslali poročilo državnemu tožilcu.

Danes okoli 6. ure zjutraj pa je zagorelo na Belokranjski ulici v Mariboru, v podjetju, ki se ukvarja s servisom in prodajo motornih koles. Ugotovili so, da je v servisnem delu delavnice prišlo do samovžiga na električnem skuterju, požar pa se je nato razširil še na preostala motorna kolesa. Gasilci so požar pogasili, škoda pa po nestrokovni oceni znaša 40 tisoč evrov.