Po prodaji: od lani jeseni so obljubljali, da bodo poskusili Abanko rešiti

V kabinetu predsednika vlade so ob odločitvi SDH o prodaji Abanke in končani privatizaciji NLB poudarili, da bodo s tem prenehale nekatere zaveze do Evropske komisije. "To pa pomeni umik bistvenih omejitev v poslovanju obeh bank, kar je pomembno za zagotavljanje konkurenčnosti in za nadaljnji razvoj obeh bank." V NSi so s prodajo zadovoljni, SDS poudarja, da je Slovenija ostala še brez zadnje večje banke, Levica pa bo v četrtek sporočila, kaj prodaja pomeni za nadaljnje sodelovanje s koalicijo.

V kabinetu so še poudarili, da je Slovenski državni holding (SDH) v skladu s pristojnostmi in na podlagi odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, s katerim je državni zbor leta 2015 Abanko določil za portfeljsko naložbo in NLB za pomembno naložbo, "samostojno in neodvisno sprejel odločitev o prodaji" 100-odstotnega deleža države v Abanki in preostanek državnega deleža v NLB do ciljnega deleža 25 odstotkov plus ena delnica.

SDH je danes sprejel sklep, da Abanko proda ameriškemu finančne skladu Apollo Global Management, ki ima v Sloveniji že v lasti NKBM.

Mesec: Prodaja Abanke posledica neaktivnosti vlade

Foto: STA Do prodaje Abanke je pripeljala neaktivnost vlade pod vodstvom Marjana Šarca na tem področju, je za zatrdil koordinator Levice Luka Mesec. Po prepričanju Levice prodaja Slovenijo izpostavlja razvojnemu tveganju, o političnih posledicah za sodelovanje s koalicijo pa naj bi bilo več znano v četrtek.

"Povsem jasno, da je do prodaje Abanke pripeljala neaktivnost vlade na tem področju. Od lani jeseni so obljubljali, posebej nam Levici, da bodo poskusili Abanko rešiti," je ob novici o soglasju nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) k prodaji tretje največje banke dejal Mesec.

SD: Prodaja Abanke je logična posledica neukrepanja ob novih okoliščinah

Podobnega mnenja so tudi v SD, kjer so po prodaji zapisali, da je to "logična posledica neukrepanja ob novih okoliščinah, ki bi jih Slovenija lahko izkoristila za zaščito svojih interesov".

Logar: Prodaja Abanke posledica slabega gospodarjenja političnih elit

S prodajo Abanke Slovenija nima v večinskem lastništvu več nobene večje banke, to pa je posledica slabega gospodarjenja političnih elit, je prodajo Abanke Novi KBM pospremil poslanec SDS Anže Logar. Od novega lastnika pričakuje "ravnanje z ustrezno skrbnostjo s ciljem dolgoročnega ohranjanja uveljavljene blagovne znamke v slovenskem prostoru".

DeSUS: Če bank ne bi prodali, bi komisija zahtevala vračilo državne pomoči

V DeSUS so ob odločitvi o prodaji Abanke in končani privatizaciji NLB, kljub preteklemu nasprotovanju prodaji bank spomnili, da bi ob neprodaji bank Evropska komisija zahtevala vračilo državne pomoči. To bi lahko zopet padlo na pleča davkoplačevalcev, kar pa je za DeSUS nesprejemljivo.

Foto: Abanka/Facebook

Spomnili so, da sta stranka in poslanska skupina DeSUS v prejšnjih mandatih nasprotovali prodaji slovenskih bank, saj bi Slovenija s tem izgubila finančno suverenost. "Zaradi razmer v svetovnem gospodarstvu in bančnem svetu pa sta se obe banki, NLB in Abanka, znašli v položaju, ki je od države terjal sprejetje določenih ukrepov za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti bank," so navedli.

Vrtovec: Prodaja Abanke pravilna odločitev

V NSi so z odločitvijo nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki so danes soglašali s prodajo Abanke Novi KBM, po besedah Jerneja Vrtovca zadovoljni. Kot je povedal, je prodaja pomembna zlasti z vidika ohranitve kredibilnosti.