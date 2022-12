Odvetniki danes delajo zastonj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posameznikom pa se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v mestno hišo v Kopru, Novi Gorici in Ljubljani. Več informacij o sodelujočih odvetnikih, lokacijah in načinu izvedbe je objavljenih na spletni strani zbornice. Foto: Getty Images

Odvetniki bodo danes že 12. leto zapored organizirali Dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Brezplačno pravno svetovanje bodo nudili v odvetniških pisarnah, preko telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav, v Ljubljani, Kopru in Novi Gorici pa tudi v prostorih mestne hiše, so sporočili iz Odvetniške zbornice Slovenije.