Zaradi drog odredili pripor 46-letnemu Pirančanu

Policisti Policijske postaje Piran so v oktobru ugotovili razloge za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje ter prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Osumljenec je bil 46-letnik iz Pirana.

V dvomesečni preiskavi so policisti ugotovili, da se je osumljenec vsakodnevno ukvarjal s prodajo prepovedane droge kokain. Od 8. 9. 2021 do 22. 10. 2021 je osumljeni tako izvedel najmanj 18 preprodaj prepovedane droge kokain. Decembra so policisti osumljencu odvzeli prostost in pri njem na podlagi izdane odredbe Okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno in osebno preiskavo. V postopku so policisti našli in zasegli prepovedano drogo kokain ter pripomočke za preprodajo prepovedanih drog.

Osumljenec je bil s kazensko ovadbo za skupno 19 izvedenih kaznivih dejanj preprodaje prepovedanih drog priveden pred preiskovalno sodnico, ki je zanj odredila pripor.

Za kaznivo dejanje neupravičena proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je predvidena kazen zapora od enega do desetih let, so še zapisali na Policijski upravi Koper.