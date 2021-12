Kazensko ovadili 32-letnega Pirančana

V decembru so pri 32-letnem osumljencu opravili hišno in osebno preiskavo, pri tem pa našli in zasegli več psihoaktivnih zdravil ter pripomočkov za prodajo prepovedanih drog.

V decembru so pri 32-letnem osumljencu opravili hišno in osebno preiskavo, pri tem pa našli in zasegli več psihoaktivnih zdravil ter pripomočkov za prodajo prepovedanih drog. Foto: Ana Kovač

Osumljeni je bil najprej obravnavan zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja velike tatvine v Lekarni Piran, kamor je vlomil 11. 10. 2021 in od tam odtujil več psihoaktivnih zdravil. Osumljeni je nato v nadaljevanju storil še kaznivi dejanji s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in omogočanja uživanja prepovedanih drog.

Pri osumljenem hišna preiskava

"Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča Koper je bila v decembru pri 32-letnem osumljencu opravljena hišna in osebna preiskava, pri tem pa je bilo najdenih in zaseženih več psihoaktivnih zdravil ter pripomočkov za prodajo prepovedanih drog," je zapisal samostojni policijski inšpektor Jure Griljc.

"Osumljenca so policisti kazensko ovadili za dve kaznivi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami (za to kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do enega do desetih let), za kaznivo dejanje omogočanje uživanja prepovedanih drog (za to kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let) in kaznivo dejanje velike tatvine (za kar je zagrožena kazen zapora do pet let)," so še zapisali v Policijski upravi Koper.