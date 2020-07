Odprt natečaj za raziskovalne dosežke v medicini in farmaciji

Oglasno sporočilo

Prijave na natečaj za izjemne raziskovalne dosežke v medicini in farmaciji International Medis Awards for Medical Research 2020 so v polnem zagonu.

Za že 7. mednarodno nagrado za najboljša raziskovalna dela zdravnikov in farmacevtov srednje in jugovzhodne Evrope se lahko potegujejo raziskovalci, ki so svoja izstopajoča znanstvenoraziskovalna dela objavili v uveljavljenih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1.500. V preteklih šestih letih je mednarodna strokovna žirija med 932 veljavnimi prijavljenimi raziskovalnimi deli nagradila 55 najboljših raziskovalnih del iz devetih držav, samo lani je kot izstopajoče prispevke k znanosti prepoznala tudi raziskovalna dela kar sedmih slovenskih strokovnjakov.

Kljub negotovosti, ki je ob bolezni covid-19 preplavila svet, ali prav zaradi nje mednarodni natečaj International Medis Awards ostaja zaprisežen znanosti in neomajno odločen, da je znanstvenoraziskovalno delo vredno izpostaviti in nagraditi, saj ga kot posamezniki in skupnost potrebujemo bolj kot kadarkoli doslej.

Za nagrade International Medis Awards se lahko potegujejo zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke s področij farmacije, gastroenterologije, ginekologije, intenzivne medicine in anesteziologije, nevrologije, oftalmologije, pediatrije, pulmologije in alergologije ter revmatologije objavili v znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1.500. Na mednarodni natečaj se lahko do najpozneje 28. septembra 2020 prijavijo raziskovalci iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije.

Prijavljena dela bo po vnaprej določenih merilih ocenjevala desetčlanska strokovna žirija, ki jo sestavljajo mednarodno priznani strokovnjaki različnih specialnosti, pod vodstvom predsednika žirije prof. dr. Matije Tomšiča, dr. med., spec. revmatologije, iz UKC Ljubljana. Žirija bo na vsakem razpisanem raziskovalnem področju izbrala dva finalista, na sklepni slovesnosti, ki bo 26. novembra 2020, pa razglasila zmagovalca na vsakem izmed devetih področij natečaja.

Lani je mednarodna strokovna žirija v konkurenci 207 veljavnih prijavljenih raziskovalnih prispevkov med izstopajoče dosežke v regiji uvrstila tudi kar sedem raziskovalnih del slovenskih avtorjev – strokovnjakov UKC Ljubljana, in sicer: dr. Davida Drobneta, dr. med.; dr. Zale Lužnik, dr. med.; mag. Tanje Soklič Košak, dr. med.; dr. Gregorja Novaka, dr. med.; dr. Petre Bogovič, dr. med.; dr. Klemna Dovča, dr. med.; in doc. dr. Alojzije Hočevar.

Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar je na dosežke sodelavcev ponosen: "Rad bi se zahvalil tem mladim raziskovalcem in tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri teh raziskavah, kajti to je za Univerzitetni klinični center Ljubljana dosežek, na katerega smo ponosni. Tak način je velika spodbuda za mlade, hkrati pa tudi za ustanove, kot je klinični center, kajti tako spodbujamo nove rodove raziskovalcev, ki bodo krojili ne samo slovensko, temveč tudi, verjamem, svetovno medicinsko znanost, in kaj si lahko želimo drugega, kot da bodo ti strokovnjaki čez leta uvajali nove tehnologije, nove postopke zdravljenja in seveda omogočili, da bodo Slovenci deležni enake obravnave kot kjerkoli v najbolj razvitih državah sveta."

Pandemija novega koronavirusa je še dokaz več, kako nebogljeno je človeštvo brez prebojev v medicini in farmaciji, ugotavlja predsednik Slovenskega farmacevtskega društva mag. Matjaž Tuš: "Zagotovo bo ta položaj vplival na to, da bo zavedanje o pomenu raziskav bistveno večje, kot je veljalo pred tem. V Slovenskem farmacevtskem društvu zelo cenimo napore, kot so prizadevanja družbe Medis s projektom International Medis Awards, saj je to prispevek k povezovanju in promociji znanosti."

Letošnji natečaj International Medis Awards for Medical Research se izvaja v edinstvenih okoliščinah, ki odpirajo več vprašanj, kot jih je znanost v danem trenutku zmožna obravnavati, in vendar je to hkrati izjemna spodbuda za še večjo raziskovalno vnemo in zaprisego znanosti, poudarja predsednik mednarodne strokovne žirije International Medis Awards, prof. dr. Matija Tomšič, dr. med.: "Le skromnost, ponižnost in trdo raziskovalno delo dolgoročno prinašajo spremembe!"

Sklepna slovesnost natečaja International Medis Awards, ki je vsako leto tradicionalno v drugi, na natečaju sodelujoči državi ter pritegne veliko pozornost znanstvene skupnosti in medijev, je svojevrsten poklon znanosti in najboljšim raziskovalcem regije. Letos je izvedba te prireditve, ki bo 26. novembra 2020, odvisna od razmer, povezanih s pandemijo. Za zdaj je jasno le, da tako kot raziskovalci v medicini in farmaciji ostajajo zapriseženi znanosti, trdna zaprisega znanosti ostaja tudi na strani organizatorjev natečaja, ki bodo storili vse, da bo slovesnost International Medis Awards tudi letos praznik najboljših raziskovalcev v farmaciji in medicini srednje in jugovzhodne Evrope!

Podrobnejše informacije o natečaju: www.medis-awards.com

