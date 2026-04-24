Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
24. 4. 2026,
15.38

1 ura, 15 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin čevapčiči odpoklic

Petek, 24. 4. 2026, 15.38

1 ura, 15 minut

Odpoklic čevapčičev Mesarije Prunk

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
čevapčiči | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec čevapčičev proizvajalca Mesarija Prunk, Lokev, v katerem je ugotovila nedovoljeno uporabo žveplovega dioksida – sulfitov. Živilo je odpoklicala.

Čeprav je živilu potekel rok uporabe – datum proizvodnje živila je 15. april, rok uporabe pa 18. april – uprava kupce, ki so živilo doma zamrznili, poziva, da živilo zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Kot so zapisali na spletni strani, uporaba žveplovega dioksida – sulfitov v mesnih pripravkih ni dovoljena. Izmerjena vsebnost žveplovega dioksida po besedah uprave predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok z alergijo na žveplov dioksid.

