Nevarna igrača na policah: zaradi suma azbesta odpoklicana figurica

Zdravstveni inšpektorat je razširil seznam odpoklicanih igrač, pri katerih obstaja tveganje za prisotnost zdravju nevarnih azbestnih vlaken v polnilu.

Tokrat so iz prodaje umaknili raztegljive figurice s peščenim polnilom ORB Funkee Sand Toys Small Assortment, ki jih v Sloveniji distribuira podjetje Spar Slovenija.

Odpoklic se nanaša na model Orb Funkee Axolotl (številka izdelka 1745901807).

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, naj igrače ne uporabljajo in jo vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, naj jo zavržejo.