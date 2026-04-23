Četrtek, 23. 4. 2026, 15.38
Odpoklic instant rezancev z okusom piščanca
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala instant rezance z okusom piščanca nizozemskega dobavitelja Asian Food Group. V njih je bila namreč ugotovljena prekoračena mejna vrednost snovi 3-monokloropropan-1,2-diol.
Serijska oznaka izdelka je 20252944_005, rok uporabe pa 28. avgust 2026.
Uprava za varno hrano kupce prosi, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.