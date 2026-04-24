Avtorji:
R. K., STA

Petek,
24. 4. 2026,
16.45

Avstrija zastrupitev otroška hrana odpoklic izdelka Hipp

V kozarcu otroške hrane v Avstriji našli 15 mikrogramov strupa

Otroška hrana Hipp | Avstrijska policija je o strupu za podgane v otroški hrani Hipp obvestila prejšnjo soboto. | Foto Shutterstock

Avstrijska policija je o strupu za podgane v otroški hrani Hipp obvestila prejšnjo soboto.

Toksikološka preiskava kozarca z otroško hrano znamke Hipp, ki so ga prejšnji teden našli v Avstriji, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane, je danes sporočilo avstrijsko tožilstvo. Pri tem ni navedlo, katero vrsto strupa za podgane je kozarec vseboval, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tolikšno količino so po navedbah tožilstva našli izključno v kozarcu, najdenem v Avstriji, kar ne pomeni, da so enako količino strupa za podgane odkrili tudi v kozarcih, ki so jih našli na Češkem in Slovaškem.

Strokovnjaki iz Avstrijskega informacijskega centra za strupe na Dunaju in ene od bolnišnic v Berlinu so za dpa dejali, da je nemogoče oceniti, kakšno nevarnost bi zaužitje strupa povzročilo, če ni znano, kakšne vrste strup je bil v kozarcih.

Strup odkrili v petih kozarcih 

Policija navaja, da so skupno odkrili pet kozarcev otroške hrane, ki so vsebovali strup za podgane, in sicer v Avstriji, na Češkem in Slovaškem

Avstrijska policija je o strupu za podgane v otroški hrani Hipp obvestila prejšnjo soboto. O sumljivih kozarcih so poročali tudi iz Češke in Slovaške. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

Kot je v nedeljo sporočila policija v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko, je bil kozarec otroške hrane Hipp, in sicer "korenje s krompirjem 190 gramov", pozitiven na strup za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.