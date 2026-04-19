Množičen odpoklic smrtno nevarne otroške hrane HiPP: v kašici so odkrili strup za podgane

Proizvajalec otroške hrane HiPP je v Avstriji v petek sprožil obsežen odpoklic otroških kašic, ki so bile naprodaj v trgovinah SPAR, poroča avstrijski Krone. Laboratorijska analiza je v nadaljevanju pokazala prisotnost strupa za podgane v 190-gramskem kozarčku otroške kašice z okusom korenja in krompirja. Otroške kašice so poleg Avstrije odpoklicali še na Češkem in Slovaškem. Po poročanju medijev naj bi bile smrtno nevarne kašice označene z nalepkami, medtem ko pokrovček ni ustrezno zatesnjen. Avstrijska policija primer obravnava kot poskus izsiljevanja.

Proizvajalec priljubljene otroške hrane HiPP je potem, ko je podjetje prejelo izsiljevalsko pismo, sprožil umik določenih serij svojih izdelkov. Kupec v kraju Schützen am Gebirge je naletel na sumljiv kozarček otroške hrane, pri katerem je bil zaščitni pokrov predhodno odprt. Laboratorijska analiza je v soboto popoldne pokazala prisotnost strupa za podgane v 190-gramskem kozarčku otroške kašice z okusom korenja in krompirja. Vsebine kašice k sreči nihče od otrok ni zaužil.

Odpoklic izdelkov tudi na Češkem in Slovaškem

Po poročanju avstrijskih medijev naj bi bile smrtno nevarne kašice na dnu steklenice označene z belo nalepko z rdečim krogom, medtem ko je pokrovček poškodovan ali ni ustrezno zatesnjen. Sumljive kozarčke so zaznali tudi na Češkem in Slovaškem, kjer so jih prav tako umaknili iz prodaje.

Avstrijska trgovca SPAR in Maximarkt sta preventivno umaknila celoten asortiman spornih izdelkov s svojih polic, poroča avstrijski časnik Heute.

Pristojni organi starše opozarjajo, da sumljivih izdelkov pod nobenim pogojem ne smejo ponuditi otrokom, embalažo pa je treba ločiti od preostalih živil.

Podjetje HiPP medtem staršem svetuje, naj se v primeru kakršnihkoli zdravstvenih pomislekov ali simptomov pri otroku nemudoma obrnejo na zdravnika. Potrošnikom pa ob tem sporočajo, da jim bodo ob vračilu izdelkov povrnili kupnino.

Na HiPP Slovenija smo že v soboto poslali vprašanje, ali je bil ta ali soroden izdelek na voljo tudi v Sloveniji, a odgovora za zdaj še nismo prejeli. Inšpekcija za varno hrano do zdaj opozoril glede nevarnosti odpoklicanih otroških kašic v Sloveniji ni objavila.