Proizvajalec otroške hrane HiPP je v Avstriji sprožil obsežen odpoklic otroških kašic, ki so bile naprodaj v trgovinah SPAR, poroča avstrijski Krone. Razlog je skrajno resen: obstaja sum, da je bil eden od izdelkov namerno kontaminiran z nevarno snovjo. Gre za izdelek "zelenjavni kozarček korenček s krompirjem" (190 gramov), pri katerem po navedbah proizvajalca ni mogoče izključiti manipulacije. Na HiPP Slovenija smo se obrnili z vprašanjem, ali je bil ta ali soroden izdelek na voljo tudi v Sloveniji. Ko prejmemo odgovor, ga bomo objavili.

Podjetje opozarja: "Uživanje takšnega kozarčka je lahko življenjsko nevarno." Zato staršem svetujejo, naj iz previdnosti ne zaužijejo nobenega HiPP izdelka, kupljenega v teh avstrijskih trgovinah, poročajo pri Krone.

Odpoklic zajema širši nabor otroških kašic, saj želijo preprečiti vsakršno tveganje, da bi nevarni izdelek prišel do dojenčkov.

Kako prepoznati sporen izdelek

Po prvih informacijah je mogoče potencialno sporne izdelke prepoznati po posebni oznaki: na dnu kozarčka je nameščena bela nalepka z rdečim krogom.

Starši naj zato nemudoma preverijo izdelke, ki jih imajo doma.

Ni še uradnih navodil, kaj lahko starši storijo. Policija preiskuje primer.

Če je otrok izdelek že zaužil, uradnih navodil za zdaj še ni, kar dodatno povečuje negotovost med starši.

Primer preiskuje avstrijska deželna policija, ki je potrdila, da poteka preiskava. Ob tem javnost pozivajo k pomoči: informacije o morebitno manipuliranih izdelkih zbirajo na posebni telefonski številki.

Podrobnosti o tem, katera snov naj bi bila dodana in kako je do manipulacije prišlo, za zdaj niso znane.

