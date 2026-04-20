Sa. B., STA

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
11.50

Osveženo pred

24 minut

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 11.50

24 minut

Trgovci v Sloveniji preventivno umika otroško hrano Hipp v steklenih kozarčkih

Otroška hrana Hipp | Foto Shutterstock

Zdravstveni inšpektorat je zagotovil, da preverja informacije pri dobaviteljih in distributerjih otroške hrane Hipp in spremlja njihove aktivnosti.

Trgovine Spar Slovenija, Mercator in Tuš preventivno umikajo otroško hrano Hipp, potem ko so v kozarcu te otroške hrane v Avstriji našli strup za podgane in izdali nujno opozorilo, proizvajalec pa je izdelek odpoklical. O sumljivih kozarcih poročajo tudi iz Češke in Slovaške. Sporni izdelki v Sloveniji po informacijah zdravstvenega inšpektorata niso bili v prodaji.

Potrošniki, ki so otroško hrano Hipp kupili, naj pred uporabo preverijo, ali so izdelki originalno zaprti. V nasprotnem primeru naj jih zavržejo ali vrnejo prodajalcu, svetuje inšpektorat.

Preventivni umik je po njihovih besedah povezan z odpoklicem otroške hrane blagovne znamke Hipp, potem ko so bili vzorci v Avstriji, na Slovaškem in Češkem pozitivni na strup za podgane. Podjetje Spar Slovenija je iz medijev in od podjetja Spar Avstrija namreč prejelo informacijo, da ni mogoče izključiti, da je bila v izdelke otroške hrane zaradi nedovoljenega odpiranja vnesena nevarna snov. Uživanje tako kontaminiranega živila je lahko smrtno nevarno.

Bela nalepka z rdečim krogom

Sumljivi izdelki naj bi imeli belo nalepko z rdečim krogom na dnu kozarca. Opozorilni znak pomeni tudi poškodovan ali odprt pokrov in nenavaden vonj ali vonj po pokvarjeni hrani. Prav tako se ob prvem odprtju kozarca ne sliši značilnega zvoka klik kot pri originalno zaprtem izdelku.

Zdravstveni inšpektorat je zagotovil, da preverja informacije pri dobaviteljih in distributerjih otroške hrane Hipp in spremlja njihove aktivnosti.

Avstrijska policija je v soboto zvečer sporočila, da so v kozarcu otroške hrane Hipp našli strup za podgane, zaradi česar so izdali nujno opozorilo, proizvajalec pa je izdelek odpoklical. O sumljivih kozarcih poročajo tudi iz Češke in Slovaške. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

Kot je v nedeljo sporočila policija v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko, je bil kozarec otroške hrane Hipp, in sicer korenje s krompirjem 190 gramov, pozitiven na strup za podgane. Odkril ga je kupec, zastrupljene hrane pa nihče ni zaužil, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.