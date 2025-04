Parlamentarna odbora za obrambo in za zunanjo politiko sta na današnji skupni nujni seji sprejela sklep o široki in vključujoči javni razpravi glede načrtovanega povečanja obrambnih izdatkov, ki ga je predlagala pobudnica seje, poslanska skupina Levica. Preostale tri predlagane sklepe so člani odborov zavrnili.

Odbor za obrambo je sklep o široki in vključujoči javni razpravi podprl s sedmimi glasovi za in enim proti, odbor za zunanjo politiko pa ga je z devetimi glasovi podprl soglasno.

Levica ne izključuje možnosti referenduma

Prvotno so sicer poslanci Levice v četrtem sklepu predlagali, naj odbora državnemu zboru predlagata razpis posvetovalnega referenduma glede povečanja obrambnih izdatkov. Vendar so kasneje sklep spremenili ter v njem zahtevali le široko in vključujočo javno razpravo.

Kot je pred sejo pojasnil vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec, je do spremembe sklepa prišlo, ker odbora o sklepu glede posvetovalnega referenduma po poslovniku ne moreta glasovati. Dodal je, da možnosti referenduma v Levici kljub temu ne izključujejo povsem, zlasti če bo prihodnji dogovor med Slovenijo, EU in Natom za stranko nesprejemljiv.

V zahtevi za sklic seje je Levica sicer predlagala štiri sklepe, a so člani odborov prve tri zavrnili. V prvem je pozvala k nasprotovanju hitrejšemu povečevanju obrambnih izdatkov. V drugem je odboroma predlagala, naj vlado pozoveta, da v okviru EU in Nata predlaga začetek dialoga z Rusijo, s ciljem sklenitve varnostnih sporazumov ter zmanjšanja obsega oboroženih sil in oborožitvenih sistemov v Evropi. V tretjem sklepu pa je predlagala, da odbora vlado pozoveta, da se v okviru EU in Nata zavzame za zmanjšanje obrambnih izdatkov na največ 1,5 odstotka BDP.

Nasprotniki sklepov, tako iz koalicijskih vrst kot opozicijske NSi, so med drugim menili, da Rusija ni pripravljena na dialog in da predstavlja grožnjo Evropi, kot tudi, da sta dva odstotka BDP za obrambo zaveza, od katere Slovenija kot članica Nata ne more odstopiti.

Predlagatelji so medtem med drugim menili, da je Evropa že dovolj oborožena, da bo imela v tem kontekstu koristi zgolj orožarska industrija in da Rusija nima ozemeljskih teženj v Evropi oz. tej ne predstavlja neposredne grožnje. Poudarili so tudi, da bi morali sredstva za obrambo preusmeriti drugam.

Vlaganje v obrambo ne pomeni zgolj nabave orožja

Državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade in na obrambnem ministrstvu, Vojko Volk in Boštjan Pavlin, pa sta med drugim poudarila, da vlaganje v obrambo ne pomeni zgolj nabave orožja, temveč tudi krepitev varnosti in odpornosti v širšem smislu.

Na seji so sodelovali še predstavniki civilne družbe: filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, v imenu Ženskega lobija Slovenije Sonja Lokar, pa tudi sociologinja Svetlana Slapšak, nekdanji evropski poslanec Aurelio Juri in predstavnica iniciative Glas ljudstva.