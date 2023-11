Odbor za finance danes o proračunu za leto 2025

Člani odbora za finance so se s predlogom proračuna za leto 2025 seznanili pred štirimi tedni, ko jim je finančni minister Klemen Boštjančič povedal, da ga je vlada pripravila v še vedno negotovih razmerah po zaporedju treh kriz, to je covid-19, energetske krize in obsežnih poplav v letošnjem avgustu. Proračunski primanjkljaj je načrtovan v višini 1,8 odstotka BDP, potem ko naj bi se prihodnje leto zaradi sanacije po poplavah povzpel do 3,3 odstotka BDP.

Prav tako so se prejšnji mesec s predlogom proračuna za leto 2025 seznanila preostala delovna telesa državnega zbora, nato pa je morala vlada pripraviti dopolnjen predlog. V njem je pustila prihodke in odhodke nespremenjene, je pa za investicije v cestno infrastrukturo zagotovila dodatnih 21,5 milijona evrov. Opozicijski poslanci SDS in NSi danes na sejo prihajajo s predlogi za še nekaj prerazporeditev.

V obravnavi v DZ je tudi predlog sprememb proračuna za leto 2024. Tega bodo člani odbora obravnavali v soboto, oba skupaj pa bo DZ sprejemal prihodnji teden.