Odbor DZ potrdil predlog odloka o preklicu referenduma

V skladu z odlokom, ki ga je DZ s skoraj dvotretjinsko večino sprejel 10. oktobra, bi moral biti referendum 24. novembra. Vprašanje bi se glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

Opravila za izvedbo referenduma so že stekla, nastalo je nekaj stroškov, v petek bi se morala začeti tudi referendumska kampanja. Vendar pa so mediji v zadnjem obdobju poročali o več negativnih zgodbah v zvezi z JEK2 in referendumom o njem, zato so v ponedeljek poslanske skupine, ki so se pod predlog za razpis referenduma podpisale, podporo izvedbi referenduma v tem trenutku umaknile.

Ker je edina pravna pot za preklic referenduma sprejem odloka o prenehanju veljavnosti veljavnega odloka, so poslanske skupine, ki so prvotno predlagale referendum, v torek vložile tudi predlog razveljavitvenega odloka.

Gregorič: Resolucije niso zavezujoče in zato jih ne potrebujemo

Kot je na današnji seji odbora DZ dejala poslanka Levice Nataša Sukič, so v njihovi poslanski skupini ves čas zagovarjali stališče, da referendum ni smiseln, če javnost nima na voljo ustreznih informacij. "Tudi v tem mesecu, ko bi potekala kampanja, teh informacij ljudje ne bi dobili," je prepričana. V Levici po njenih besedah niso proti JEK2, zahtevajo pa, da država projekt izvede transparentno. "Ko bomo dovolj daleč, pa je nujen zakonodajni referendum, saj gre za skupno energetsko prihodnost Slovenije," je dodala.

Odločitev o preklicu referenduma je pozdravil tudi poslanec Svobode Miroslav Gregorič, ki je kot edini iz poslanske skupine svoj podpis pod predlog za razpis referenduma umaknil. "Menim, da bi ta parlament lahko nehal sprejemati resolucije, kajti resolucije niso zavezujoče, če niso zavezujoče, pa jih ne potrebujemo," je dodal.