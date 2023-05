Odbor DZ podprl predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva

Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so na današnji seji podprli predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki med drugim predvideva vzpostavitev mreže električnih polnilnic. Obenem so sprejeli več dopolnil koalicije.

Vlada s tem zakonom predlaga vzpostavitev robustnega zakonodajnega okvira, ki bo zagotovil pogoje za dolgoročni razvoj infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Med ključnimi cilji zakona so vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter povečanje delež vozil na alternativna goriva, je na današnji drugi obravnavi predloga zakona pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen.

Koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so vložile tudi več dopolnil k zakonu, s katerimi naslavljajo pomisleke in pripombe zakonodajno-pravne službe DZ. Po besedah Seršenove gre večinoma za nomotehnične izboljšave besedila, so pa na podlagi razprave v državnem svetu pripravili dopolnilo k delu predlaganega zakona, ki ureja lokalne načrte za električno polnilno infrastrukturo.

"Zožili smo obveznost njihove priprave in pogojenost spodbud iz javnih sredstev le na mestne občine. S tem smo se osredotočili na bistvena problemska območja in zmanjšali upravno breme za preostale občine, ki imajo naselja s statusom mesta, obenem pa nova dikcija ne izključuje nobene občine iz možnosti pridobitve sredstev iz javnih sredstev," je pojasnila Seršenova.

Predlog zakona podpirajo v agenciji za energijo, je dejala direktorica agencije Duška Godina. Po podatkih agencije je bilo lani v Sloveniji registriranih skupno 9.494 električnih vozil, kar pomeni več kot 40-odstotno zvišanje v primerjavi s preteklim letom, je predstavila Godina.

Konec lanskega leta je bilo pri nas skupno 1.601 polnilno mesto, glede na število električnih vozil v Sloveniji velja razmerje 5,9 električnega vozila na eno polnilno mesto. Lani se je povečala tudi poraba stisnjenega zemeljskega plina v prometu, je še navedla.

V SDS so na aprilski seji DZ glasovali proti primernosti predlaganega zakona za nadaljnjo obravnavo. Veliko število vloženih dopolnil pa je po mnenju Zvonka Černača dokaz, da so imeli prav. Zakon je treba pripraviti na novo, da se ga razbremeni birokratske navlake, je dejal poslanec. Z izjemo dopolnila, ki zadeva razbremenitev vsaj dela občina, v SDS ne podpirajo vloženih sprememb predloga zakona.

Janez Žakelj (NSi) je pojasnil, da bo NSi predlog zakona podprla tudi v drugem branju, ob tem pa je pozval, da se poskuša najti najboljše rešitve.

Sukičeva: Ne gre za zeleno alternativo

V Levici ne nasprotujejo širitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu, je pa poslanka Nataša Sukič opozorila, da pri tem ne gre za zeleno alternativo. Da bi bila zelena, bi bilo treba elektrificirati ves vozni park, električni avtomobili bi morali biti cenovno dostopni, elektrika, s katero se polnijo, pa bi morala biti proizvedena iz obnovljivih virov energije.

V SD po besedah Bojane Muršič menijo, da je predlagani zakon skupaj z vloženimi dopolnili korak v pravo smer. "Če želimo slediti ambicioznim ciljem EU, moramo narediti tudi v Sloveniji pomembne korake in preiti od besed k dejanjem," je dejala.

V poslanski skupini Svoboda so prepričani, da bo zakon omogočil pomembne premike na tem področju, na katerem se zadeve ne premikajo tako hitro, kot bi si želeli, je pojasnil poslanec Tomaž Lah.