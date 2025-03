Poslanci odbora DZ za zdravstvo bodo danes nadaljevali obravnavo predlogov novele zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o medicinskih pripomočkih. Razpravo o obeh vladnih predlogih so opravili že v torek, nato pa je predsednica odbora Tamara Kozlovič (Svoboda) točki prekinila.

Poslanci bodo najprej glasovali o predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti in številnih dopolnilih, ki jih je v DZ vložila koalicija. "Mislim, da poslanci nimajo v mislih nič kaj bistvenega," je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel v sredo odgovorila na vprašanje, ali bodo pripravili še kakšno dopolnilo.

Ob tem so v koaliciji predlagali spremembo, da bi se zdravstvene storitve, ki jih nosilci zdravstvene dejavnosti izvajajo v okviru javne zdravstvene mreže, izvajale na nepridobitni način. To pomeni, da bi morali tako delovati tudi koncesionarji.

Predlagali so tudi črtanje člena, ki bi uvedel kategorijo dnevnih bolnišnic. Za to sta se med drugim zavzela poslanec Kordiš in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Črtanje določila o dnevnih bolnišnicah pričakujejo tudi v iniciativi Glas ljudstva in v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. V združenju so opozorili, da bi nova kategorija odprla vrata ustanavljanju zasebnih bolnišnic, hkrati pa izvajanje skrbi za težje bolnike teh bolnišnic prenesla na javne bolnišnice.

Poslanci odbora za zdravstvo bodo dopoldne glasovali tudi o vladnem predlogu zakona o medicinskih pripomočkih. Kozlovič je to točko prekinila zaradi številnih pripomb in predlogov deležnikov. Napovedala je, da bodo v koaliciji preučili, ali je mogoče predlog na podlagi pripomb še izboljšati.