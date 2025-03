Poudarki dneva:



9.05 Poljski predsednik Američanom: Jedrsko orožje premaknite k nam

8.45 Rusija s seznamom zahtev ZDA

7.30 Rusija in Ukrajina z novimi zračnimi napadi

Andrzej Duda je ZDA pozval, naj jedrsko orožje preselijo na poljsko ozemlje kot odvračilno sredstvo pred prihodnjo rusko agresijo, poroča Financial Times.

Dejal je še, da se je o tej možnosti nedavno pogovarjal s posebnim odposlancem ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Ukrajino in Rusijo Keithom Kelloggom. "Natove meje so se premaknile na vzhod leta 1999, zato bi se morala 26 let pozneje tudi Natova infrastruktura premakniti na vzhod. Zame je to očitno," je dejal Duda v intervjuju za Financial Times.

Agencija Reuters poroča, da je Rusija Združenim državam Amerike predstavila svoj seznam zahtev, ob tem pa so uradniki izjavili, da je seznam širok in podoben prejšnjim zahtevam Ukrajini, ZDA in Natu.

Pogoji naj bi vključevali nečlanstvo Ukrajine v Natu, dogovor, da po vojni v Ukrajino ne bodo napotene tuje enote ali mirovne sile, in mednarodno priznanje ruske zahteve po Krimu ter regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje v jugovzhodni Ukrajini.

