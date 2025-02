Od začetka tedna pogrešajo mladoletnico iz Ajdovščine

Svojci od začetka tedna pogrešajo mladoletno Adelino Krasniqi z območja Ajdovščine, so sporočili novogoriški policisti.

Adelina je visoka okoli 160 centimetrov, suhe postave in ima temnorjave daljše lase. Nazadnje so jo opazili na območju naselja Planina v občini Postojna. Ker je z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti javnost prosijo za informacije.

Vse, ki bi pogrešano mladoletno osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da o tem nemudoma obvestijo najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Nova Gorica na telefonsko številko 05 303 44 00, elektronski naslov: pp_nova_gorica.pung@policija.si oziroma pokličejo znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.