Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri naprej v naslednjih dveh tednih znašale 1,538 evra za liter bencina, 1,598 evra za liter dizelskega goriva in 1,198 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.