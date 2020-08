Od julija izdanih več kot 14 tisoč karantenskih odločb

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je od 22. aprila, ko se je uvedla epidemiološka karantena, 145 oseb zbolelo prav med prestajanjem karantene. V to število so vštete le osebe, ki jim je bila odrejena epidemiološka karantena, torej tista, ki jo odredi epidemiolog zaradi epidemiološke indikacije. Izvzeti pa so podatki o zbolelih iz karantene, ki se dodeli ob vstopu v državo zaradi prihoda z rumenega ali rdečega seznama držav, so pojasnili na NIJZ, piše STA.

Pri večini nadzorov ni težav

Sicer pa so inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata na območju Slovenije med 5. julijem in 5. avgustom opravili več kot 11.700 nadzorov karantenskih odločb. Obiskali so več kot 7500 oseb, nekatere tudi dvakrat ali trikrat. V tem času so zaradi kršitev izdali 31 prekrškovnih sankcij v vrednosti 11.200 evrov, in sicer 25 plačilnih nalogov, tri odločbe z izrekom globe in tri z izrekom opomina, so pojasnili na inšpektoratu.

Kot so dodali, pri večini nadzorov ni težav. Osebe, ki jim je odrejena karantena, to spoštujejo, saj jih inšpektorji najdejo na naslovu, navedenem na karantenski odločbi. Izpostavili so tudi dobro sodelovanje oseb od obiskih inšpektorjev.

Težave se najpogosteje pojavljajo v večstanovanjskih objektih, kjer ni mogoče najti stanovanja, v katerem so nastanjene osebe s karantensko odločbo, saj v odločbi ni navedene številke stanovanja, prav tako pa osebe po priimku ne najdejo navedene na poštnih nabiralnikih, so navedli na inšpektoratu. Srečujejo pa se tudi s primeri navedbe napačnega ali lažnega naslova, o čemer obvestijo policijo, ki skladno s svojimi pooblastili poskusi izslediti osebo. Prav tako se srečujejo s primeri, ko osebe z odločbe ni več na navedenem naslovu, ob nadzoru pa izvejo, da je zapustila Slovenijo, so dodali.

Večino nadzorov izvajata po dva inšpektorja skupaj, brez spremstva policije. Če pričakujejo varnostna tveganja pri izvajanju nadzora, pa za asistenco zaprosijo policijo, so še navedli na zdravstvenem inšpektoratu, še navaja STA.