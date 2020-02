Oče trdi, da ni vedel, da gre za bombo #video

Po eksploziji bombe, ki je odjeknila v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu in v kateri sta se hudo poškodovala oče in štirinajstletni sin, ki je med razstavljanjem bombe izgubil pet prstov, oče zdaj trdi, da nista vedela, da gre za eksplozivno sredstvo.

Štiri bombe naj bi družina prejela od domačina, ki pa to zanika. Sam trdi, da družini vedno le pomaga. Poškodovani oče naj ne bi vedel, da gre za bombo, saj je v tem primeru nikakor ne bi približal svojemu sinu. Ta bo zdaj posledice čutil vse življenje - močno je opečen, poleg odtrganih prstov pa ima opečena tudi dihala in oči.

Ni prepoznal rdeče bombe

Kot pojasnjuje oče Roman Novak, je bil on tisti, ki je držal škatlo z bombo. "Ko je dal roke v škatlo, je počilo. Videl sem, da ima otrok odsekane prste. Sledil je šok, nisem mogel verjeti, kaj se je zgodilo v tistem trenutku," je povedal za oddajo Planet 18 in dodal, da zaradi dogodka po cele noči ne spi.

Prizadet oče pravi, da italijanske rdeče bombe paradajzarice ni prepoznal, sicer bi ravnal drugače. Trdi, da ni imela varovalke, drugače bi to videl. Sam je utrpel lažje poškodbe.

Po navedbah hčerke Gračanke Mlakar si je oče poškodoval ušesni bobenček. "Zdravnik je rekel, da ima srečo, da je ostal živ. Lahko bi mu razneslo možgane," je še dejala. Romska družina je poznana po tem, da je zgledna in da ne povzroča težav. Ukvarjajo se z odpadnim železjem, njihovi otroci se šolajo, zdaj pa jim grozi zapor.

Grozi jima zaporna kazen do desetih let

Kot je pred dnevi pojasnil France Božičnik, vodja sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, kriminalistična preiskava poteka v smeri preiskovanja kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z orožjem ali razstrelivom, za kar je po kazenskem zakoniku predpisana kazen zapora do petih let. "Prav tako pa preiskujemo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen do desetih let," je še povedal Božičnik.

Družina s prstom kaže na domačina, ki ni romskega rodu. Od njega že dalj časa prejemajo železo. Sam ne želi razkriti svoje identitete, pravi pa, da bomb gotovo niso prejeli od njega, ker je družina poštena in ji rad pomaga. Poškodovanega očeta naj bi naslednji dan, ko je izvedel za nesrečo, tudi poklical v bolnišnico.