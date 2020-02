Poškodovani v eksploziji trdi, da je šlo za nesrečo

Glede nedavne eksplozije ročne bombe v novomeškem Brezju, ki je lažje poškodovala 53-letnega Romana Novaka in huje njegovega 15-letnega sina, je Zveza Romov za Dolenjsko pripravila izjavo za javnost, poroča STA.

Poškodovani Novak je trdil, da je šlo za nesrečo in da je nenavaden predmet, ki ga ni spominjal na bombo, našel med brskanjem v škatli z odpadnim železjem in pločevino, ki mu jo je podaril domačin. Dejal je tudi, da predmet ni bil opremljen z varovalom.

Za nesrečo njegova družina ne krivi nikogar

Ko je zagledal omenjeni predmet, je vanj posegel še sin, kar je sprožilo eksplozijo. Novak dogodek in sinovo poškodbo obžaluje in ob tem poudarja, da svojemu otroku ne bi nikoli v roke položil bombe. Zatrdil je tudi, da je nedolžen ter da za nesrečo njegova družina ne krivi nikogar, poroča STA.

15-letnemu sinu so zaradi eksplozije amputirali prste. Foto: STA

Razstavljala sta vsak svojo bombo

S tem se je odzval na morebitno ovadbo, ki jo je zoper njega in 15-letnega sina po končani preiskavi napovedala policija. Novomeški kriminalisti so sicer kot vzrok eksplozije ugotovili razstavljanje ročne bombe iz druge svetovne vojne, v kateri sta sodelovala oče in sin. Po njihovih ugotovitvah sta razstavljala vsak svojo bombo, pri čemer je sinovo razneslo in oba poškodovalo, zato so napovedali, da bodo oba ovadili.

Kriminalistična preiskava sicer še poteka, zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z orožjem ali razstrelivom pa jima grozi do petletna zaporna kazen, za povzročitev splošne nevarnosti, pa še do desetletna zaporna kazen, so še povedali na novomeški policijski upravi.