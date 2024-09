Obtoženi ni priznal krivde za poskus uboja na javnem stranišču

Okrožna državna tožilka Mitevskemu očita, da je začel naklepno kaznivo dejanje, a ga ni dokončal in je ostalo zgolj pri poskusu, ko je aprila letos vstopil v celjske javne sanitarije. Tam je že bil dve leti mlajši brezdomec, ki sanitarij ni želel zapustiti, zato ga je Mitevski zabodel z nožem.

Po poskusu uboja se je sam javil na policijo

Po besedah tožilke je bil oškodovanec zaboden v spodnji del prsnega koša. Na površini je bila rana, velika tri centimetre, v globino pa je segala 15 centimetrov. Z nožem je obdolženi povzročil raztrganino in perforacijo levega spodnjega pljučnega krila, kar je imelo za posledico vdor zraka v prsno votlino in izliv krvi. Njegovo življenje je bilo v nevarnosti, brez pravočasne zdravniške pomoči in operativnega posega bi izkrvavel v levo prsno votlino, kar bi povzročilo zastoj srca. Zaradi vdora zraka in stisnjenja levih pljuč pa bi se lahko tudi zadušil, je po navedbah časnika pojasnila tožilka.

Po poskusu uboja je obdolženi pobegnil s kraja dogodka, vendar se je potem sam javil na Policijsko postajo Celje, kjer so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Vse od aprilskega dogodka je v celjskem priporu.