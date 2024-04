Poskus uboja v Celju: moški med prepirom zabodel 42-letnika

V nedeljo okoli 18. ure sta se v prostorih javnih sanitarij v Celju sprla moška, stara 42 in 44 let. Prepir se je sprevrgel v pretep, pri čemer je 44-letni moški z ostrim predmetom zabodel 42-letnega moškega in ga hudo poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.