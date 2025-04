Goljufom je s pretkanimi metodami uspelo pretentali odgovorno osebo podjetja, da jim je posredovala podatke za dostop do spletnega računa družbe, s katerega so ukradli več kot 700 tisoč evrov, so sporočili celjski kriminalisti.

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Celje preiskujejo kaznivo dejanje goljufije, kjer so neznani storilci s pretkanimi metodami odgovorno osebo podjetja prepričali, da delujejo v imenu slovenske poslovne banke. Zaposleni jim je posredoval podatke, potrebne za dostop do spletnega bančnega računa družbe, s katerega so storilci v nadaljevanju ukradli več kot 700 tisoč evrov.

Kot so ugotovili na policiji, so denar nemudoma nakazali na različne bančne račune, od katerih sta dva računa odprta pri poslovnih bankah v Nemčiji, en račun pa na Švedskem. "Še isti dan so neznani storilci denar z navedenih računov v Nemčiji in na Švedskem z večjim številom transakcij razdrobili še na petnajst različnih računov v Španijo, na Poljsko in Slovaško, v Belgijo in Nemčijo in tako poskušali skriti in prikriti njegov izvor," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Celjskim kriminalistom je s pomočjo banke, oškodovanega komitenta in drugih državnih organov večino odtujenega denarja uspelo zadržati na zadnjih bančnih računih pred pretopitvijo v gotovino. Del denarja je bil tako že vrnjen oškodovani družbi.

Predkazenski postopek za izsleditev storilcev očitanega kaznivega dejanja aktivno poteka, še pravijo na policiji.