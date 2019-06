Obramba pred zvermi: kmetje s psi čuvaji beležijo manj pokolov #video

Letos smo pri nas zabeležili že 171 napadov volka in medveda. Pri kmetih, ki imajo nameščene električne mreže in pse čuvaje, pokolov ni ali pa so ti zelo redki. Država je v okviru projektov razdelila 120 električnih mrež, ki so škodo zaradi pokolov na letni ravni v povprečju zmanjšale za 130 tisoč evrov.

Trije maremsko-abruški ovčarji pridrvijo takoj, ko zaslišijo prihod ljudi, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Zadnja tri leta čuvajo čredo 480 ovac, ki se pasejo za električno mrežo.

Psi čuvaji lahko uspešno odženejo volkove in medvede

Ovčerejec Evgen Gerželj iz Dolenje vasi večjih pokolov ni imel že šest let. Pred dnevi je izgubil dva jagenjčka. "Pes ne more biti povsod. Pašnik je večji in dokler se nekaj ne začne dogajati, psi pač ne reagirajo," pojasnjuje Gerželj. Pastirski psi so dobri pomočniki, vendar pa niso vsi dobri čuvaji.

Psi čuvaji lahko uspešno odženejo volkove in medvede. Foto: Planet TV

Pri nas imamo pet rejcev odličnih delovnih linij kraških in kavkaških ovčarjev, šarplanincev in tornjakov. Z vzrejo zadnje pasme se ukvarja ovčerejec Aleš Sedmak iz okolice Pivke: "Že več kot deset ali petnajst let nismo imeli pokolov s strani volkov. Pse imamo neprestano ob ovcah."

Vsak pes še ni nujno tudi dober čuvaj

En sam pes za obrambo ovc ni dovolj, čredo 200 živali čuvajo trije. Pastirji so govorili, da je en tornjak enakovreden nasprotnik dvema volkovoma, dva pa se brez težav soočita tudi z medvedom in ga preženeta. A delo s psi ni enostavno, nenazadnje pa ti ne morejo konkurirati večjim tropom divjih živali.

Dva tornjaka se brez težav soočita tudi z medvedom in ga preženeta. Foto: STA

"Pes še pred 40 leti čuval živali samo skupaj s človekom. Šele potem so prišli električni pastirji in električne mreže. Zdaj pač mislimo, da bomo dobili psa, ga dali noter in da bo čuvaj, ampak niso vsi dobri za to," razlaga Gerželj. Tornjaki poznajo vsako žival v hlevu, saj ob njih odraščajo. Nanje so zato navezani veliko bolj kot na človeka.

"Tornjak povoha in poliže vsako novorojeno žival. Ko se navleče vonja novega mladička, ga bo poznal in ga čuval," razlaga Sedmak. Manjšim rejcem, ki imajo do sto živali, se zaščita s psi ne izplača, dodaja Gerželj. Medtem ko je bilo v vasi nekoč devet rejcev drobnice, jih je danes le še pet, so še poročali na Planetu.