Obnova šole vznemirja ptujske mestne svetnike #video

Po več letih čakanja bo ptujska Osnovna šola Mladika le dočakala težko pričakovano dozidavo in sanacijo, a mestne svetnike je že zmotilo, da je občina kot izvajalca izbrala ponudnika, ki je za 140 tisoč evrov presegel proračunska sredstva, namenjena prenovi. Direktor izbranega gradbinca je nekdanji občinski svetnik Robert Šegula, očitajo mu celo kartelno dogovarjanje. Na občini pravijo, da so ravnali v skladu z zakonodajo, prav tako vse očitke zanika tudi Šegula.

O nujnosti prizidave in rekonstrukcije na Osnovni šoli Mladika so si bili v mestnem svetu enotni, pomisleki so se začeli zaradi velike razlike pri projektantski oceni in ponudbeni vrednosti izvajalca del. Na javni razpis sta se prijavila dva ponudnika – prvega, ki je bil cenejši, so morali zaradi neizpolnjevanja pogojev izločiti, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu.

"Potem smo šli po zakonu o javnem naročanju preverjati drugo ponudbo, ki je bila popolna in je izpolnjevala vse pogoje, zato se je izbralo tega ponudnika," je dejala županja Nuška Gajšek. Sporna naj bi bila ponudba, ki je bila višja od proračunske postavke, namenjene za to investicijo.

Foto: Planet TV

"Previsoko ponudbo bi morali zavrniti"

"Izbrana ponudba je zagotovljena sredstva v proračunu za letošnje leto presegala za 140 tisoč evrov. In opozarjali smo na to, da bi morali takšno ponudbo kot nedopustno zavrniti," je pojasnila mestna svetnica Helena Neudauer.

Proračun so z rebalansom nedavno spremenili. "V tistem trenutku je bil v veljavnem proračunu v NRP celoten objekt ocenjen na 2,2 milijona. Mi zdaj delamo po fazah, zato je prišlo do razlik, ampak v tem sklopu je bilo predvidenih 2,2 milijona in v tistem trenutku je proračun veljal," je pojasnila županja.

Občina: Ponudba ne bo dodatno obremenila proračuna

Na občini so ocenili, da je ponudba podjetja Tames, katerega direktor je Robert Šegula, ki je bil še lani svetnik v mestnem svetu, v višini 830 tisoč evrov sprejemljiva in ne bo dodatno obremenila proračuna.

"Mi smo sredstva zagotovili, tudi mestni svetniki so na občinskem svetu potrdili nov NRP, sredstva so v proračunu, nekaj v tem letu, večina v naslednjem letu," pojasnjuje županja.

Foto: Planet TV

Šegula: Pridobili smo strokovno mnenje KPK

Pojavila so se tudi vprašanja, ali želijo ponudniki s kartelnim dogovorom priti do višjega zaslužka. Šegula takšne očitke zavrača.

"To so preprosto natolcevanja. Mi smo, preden smo oddali ponudbo za to javno naročilo, pridobili strokovno mnenje KPK in zagotavljamo in smo prepričani, da je vse v skladu z zakonodajo," je dejal Robert Šegula, direktor podjetja Tames.

Nekateri mestni svetniki pa bi raje videli, da bi za tovrstne investicije izbrali javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ptuj.