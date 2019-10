Uniforme v šolah? "Veliko učencev in dijakov meni, da bi bilo to dobro" #video

Pobarvani lasje, premočen vonj, preveč ličil, prekratko krilo, strgane hlače, vpadljivi pirsingi in modni dodatki so del odraščanja, ki čaka vsakega najstnika. Vsak mladostnik po svoje izraža svojo posebnost, vendar pa se tako kot moda in časi spreminjajo tudi navade. Včasih se zdi, da ni več nobenih pravil in da vsak lahko počne, kar hoče. Potem se predvsem v šolah in drugih vzgojnih ustanovah pojavijo težave.

Ta teden smo bili priče incidentu, ko je učitelj na Prevaljah učenca zaradi premočnega vonja, domnevno po mehčalcu perila, poslal iz razreda, češ, da to moti vse učence. Učitelji in ravnatelji se sicer velikokrat srečujejo s položaji, ko morajo presoditi, kaj je lahko moteče za druge učence v razredu in kako bodo ukrepali, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

"Človek je sam po sebi dovolj lep, da ne potrebuje ojačevalcev svoje lepote. Predvsem staršem je seveda treba pojasniti, da so nekatere stvari neprimerne ter da ne spadajo v osnovno in srednjo šolo," je pojasnil predsednik Združenja ravnateljev Slovenije Gregor Pečan.

"Pravila morajo biti, otroci se ob tem izbrusijo"

O omenjenih izzivih, s katerimi se soočajo v šolah, sta v studiu oddaje Planet 18 z voditeljem Rajkom Geričem govorila dolgoletna profesorica razrednega pouka Jožica Frigelj in direktor Waldorfske šole Ljubljana Iztok Kordiš. "Učitelj je nenehno izpostavljen položajem, ko mora ukrepati in tudi zaščititi preostale učence pred kakim učencem, vendar se to dela tenkočutno, s posluhom za otroka, v ospredju pa je treba imeti otrokova čustva in njegovo videnje tega vprašanja," je poudarila Frigljeva.

"Učitelj je nenehno izpostavljen situacijam, ko mora ukrepati in tudi zaščititi preostale učence pred drugim učencem, vendar se to dela tenkočutno, s posluhom za otroka, v ospredju pa je potrebno imeti otrokova čustva in njegovo videnje tega problema," poudarja Jožica Frigelj. Foto: Planet TV

Kordiš je ob tem pojasnil, da je treba vzpostaviti pravo razmerje na relaciji med učitelji, učenci in starši. "Pravila morajo biti, otroci pa se ob tem izbrusijo. Otroci pravila kršijo, mi jih kot pedagogi želimo ustaviti, s tem pa se gradi osebnost," je dejal. Ob tem se postavlja vprašanje, ali imajo učitelji še toliko avtoritete, da lahko mladostnikom povedo, kako daleč lahko gredo.

"Mladi so željni tudi meja in usmeritev, ki jim jih lahko da učitelj"

Frigljeva je menila, da ima učitelj toliko avtoritete, kot si je sam ustvari. "Mladi seveda preizkušajo meje, vsi smo jih, današnje generacije v tem pogledu niso čisto nič drugačne od predhodnih. So pa mladi na drugi strani željni tudi meja oziroma usmeritev, ki jim jih lahko da učitelj." Kordiš je dodal, da je potrebna prava mera forme, svobode in kreativnosti: "Vendarle gre za proces odraščanja. Na eni strani mora biti forma, na drugi pa svoboda. Ne smemo biti preveč rigidni in preveč razpuščeni."

"Otrok išče identiteto, pokazati se mora navzven in navznoter. Problem je, ker se v času, v katerem živimo, kažejo predvsem navzven," ocenjuje Iztok Kordiš. Foto: Planet TV

Na vprašanje, kdo bi moral v šolah predpisati pravila o primernem oblačenju ter vedenju za učence in dijake, je Frigljeva odgovorila, da bi to lahko storila učiteljska zbornica, ki pa pri nas ne obstaja: "Taka institucija bi lahko predpisala kodeks oblačenja in kodeks etičnega ravnanja, o tem pa bi lahko tudi presojala." Kordiš meni, da bi bile osnovne usmeritve na tem področju dobrodošle: "Otrok išče identiteto, pokazati se mora navzven in navznoter. Problem je, ker se v času, v katerem živimo, kažejo predvsem navzven."

Avtoriteta v šolah mora biti

Razslojenost in elitizem se pojavljata tudi v šoli, prav oblačila in različni modni dodatki pa so pogosto statusni simbol, ki kaže na to, kdo ima denar in kdo ne. Tudi pri nas zlahka najdemo učence, ki imajo na sebi draga oblačila, nekdo drug si tega ne more privoščiti. Kordiš meni, da bi z uvedbo uniform v naših šolah zagotovo rešili kakšno težavo, bi pa s tem lahko ustvarili nove: "Presenetljivo veliko učencev in dijakov meni, da bi bilo to dobro in potrebno. To razslojevanje na zunaj se potem ne bi videlo."

Kot je opozorila Frigljeva, je težava v tem, da se uniforme pri nas enačijo s kravatami, krili, uniformiranostjo in celo s socializmom: "Prave identitete ni treba graditi na tak način, že enotne majice, ki bi jih imela šola, bi bile dovolj. Treba je graditi na občutku pripadnosti šoli." Oba sogovornika sta se strinjala, da avtoriteta v šoli mora biti, vendar pa si vsak učitelj pojem avtoritete razlaga malo drugače oziroma po svoje.