Obnova po poplavah: obnavljajmo skupaj

Oglasno sporočilo

Uničujoče poplave, ki so avgusta prizadele Slovenijo, so po intenzivnosti in obsegu presegle vse dosedanje ujme. Barve spremenijo dom: obnavljajmo skupaj je iniciativa, ki so jo začeli podjetje JUB, d. o. o., Zveza prijateljev mladine Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev. Njihov cilj? Pomagati pri obnovi domov, ki so jih prizadele poplave.