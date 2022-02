Oblaki, sonce, veter in še dež

Danes bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

V krajih severno in vzhodno od nas se bo zmerno pooblačilo, drugod bo povečini sončno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

V petek ponekod dež

V petek se bo v jugozahodni Sloveniji in delu osrednje Slovenije postopno pooblačilo, popoldne bo ponekod na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Drugod bo še delno jasno. Pihal bo veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 2, ob morju 5, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Napoved za prihodnje dni. Foto: Arso

V sosednjih krajih bo zmerno do pretežno oblačno, le v krajih severno in vzhodno od nas bo deloma sončno. Popoldne in zvečer bodo na območju Gorskega Kotarja občasno manjše padavine. V Kvarnerju bo pihal jugo.

Sobota jasna, v nedeljo spet več oblakov

V soboto se bo postopno zjasnilo. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.