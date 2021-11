Turčija: močan veter prevračal tovornjake, odnašal strehe in ljudi #video

Močan veter je v Turčiji povzročil pravo razdejanje, po zadnjih podatkih so umrli štirje ljudje. Sunki vetra z močjo do 130 kilometrov na uro so včeraj prevračali vozila, celo večtonske tovornjake, odkrivali strehe stavb in odnašali oglasne panoje. Posnetek prikazuje, kako se poruši stolp z uro.