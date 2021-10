Silovit veter povzroča težave, na Poljskem umrle štiri osebe #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močan veter povzroča težave v več evropskih državah. Na Poljskem so umrli štirje ljudje, še šest jih je bilo poškodovanih. Veter je poleg tega težave povzročal še v Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem in Češkem.

Na Poljskem je najhuje na jugu države, v regiji Spodnja Šlezija, od koder poročajo o štirih smrtnih žrtvah. Ena oseba je umrla, ko je poltovornjak odpihnilo s ceste, druga, ko je padla stena hiše v gradnji. V mestu Vroclav je drevo padlo na osebni avtomobil, umrli sta dve osebi. Zaradi silovitega vetra so vremenoslovci že izdali opozorilo za skoraj vso Poljsko; izjema sta dve regiji.

Na Češkem je vihar povzročil gmotno škodo in prometne zastoje zaradi podrtih dreves. Ta so ohromila tudi železniški promet v državi. Veter je odkrival strehe. Poškodovani sta najmanj dve osebi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na severu Francije je zaradi silovitega vetra brez elektrike ostalo več kot četrt milijona gospodinjstev. Iz Nizozemske poročajo o odpovedi letalskih poletov, gmotni škodi in najmanj štirih lažje poškodovanih. V Nemčiji je orkanski veter povzročil kaos v železniškem prometu.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Vihar povzroča težave v železniškem in letalskem prometu

V Franciji vihar Aurore povzroča težave, tudi v železniškem prometu, že od srede popoldne. Po besedah francoskega ministra za promet Jean-Baptista Djebbarija je najhuje na območju okrog prestolnice Pariz, v Normandiji, na severu Francije ter na vzhodu regije Lorena. Na družbenih omrežjih so uporabniki objavili številne fotografije podrtih dreves. Poleg tega je bilo na zahodu Bretanje zaradi poplav uničenih več domov.

V Nemčiji je orkan Ignatz poskrbel za velike težave v železniškem prometu. Kot so sporočile nemške železnice, je ta v celoti zastal v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Prizadete so tudi dežele Posarje, Hessen, Porenje-Pfalško, Baden-Württemberg, Bavarska in deli Saške, kjer se pojavljajo izpadi železniških povezav ali zamude, poroča dpa.

Na Nizozemskem so bili zaradi padajočih strešnikov ali podrtih dreves lažje poškodovani štirje ljudje. Nastala je tudi gmotna škoda, so danes sporočile pristojne oblasti. Na amsterdamskem letališču Schiphol so morali odpovedati polete. Oviran je tudi železniški promet.