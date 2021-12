Po smrtonosnih tornadih upanja za preživele vse manj #video #foto

Največ žrtev je bilo v tovarni v Mayfieldu na zahodu Kentuckyja, kjer so delavci nočne izmene proizvajali in pakirali sveče, ko se je pojavilo opozorilo pred tornadom. Delavci so se na hitro skušali zateči na varno, vendar je bilo za skoraj 20 ljudi prepozno.

Ena od delavk je za lokalne medije povedala, da se je skušala skriti, pri tem je pogledala svojega zaročenca, ki ga naenkrat ni bilo več nikjer. Odnesel ga je veter in ga ubil.

