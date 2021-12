ZDA: vsaj 50 mrtvih zaradi tornada #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški vremenoslovci so izdali opozorila pred tornadi za območja v več zveznih državah, vključno z Arkansasom, Tennesseejem, Missourijem in Illinoisom. Kot je na novinarski konferenci zgodaj zjutraj povedal guverner Kentuckyja Andy Beshear, se bojijo, da je v divjanju tornada umrlo najmanj 50 ljudi. Najverjetneje naj bi jih bilo celo med 70 in sto, je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Tornado tudi nad dom za starejše

Na severovzhodu Arkansasa je tornado v petek zvečer zadel dom za starejše, pri čemer je en človek umrl, približno 20 jih je začasno ostalo ujetih v delno porušeni stavbi. Tornado je poškodoval še več drugih poslopij v krajih Monette in Trumann, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mrtvi tudi v drugih državah

Tornado je poškodoval tudi skladišče podjetja Amazon na jugu Illinoisa, kjer se je porušila streha. Glede na lokalne medije naj bi bilo takrat v poslopju okrog sto ljudi, ki so v nočni izmeni pripravljali pošiljke. Pristojne službe jih še rešujejo iz stavbe, tretjina katere naj bi bila uničena.

Reševalne službe na območju dogodek opisujejo kot hudo nesrečo, ni pa zaenkrat še jasno, koliko ljudi je bilo poškodovanih. Tudi Amazon je sporočil, da še ocenjuje situacijo in škodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na poročanje lokalnih medijev sta najmanj dva človeka umrla tudi v Tennesseeju.